ПСЖ не продаст Неймара этим летом
ПСЖ не продаст этим летом своего ведущего форварда Неймара, информирует AS.
По сведениям издания, единственным вариантом, при котором парижане могли пойти на расставание со своей главной звездой, были возможные санкции со стороны УЕФА. Однако после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций не увидел нарушений со стороны французского гранда при покупке Килиана Мбаппе из "Монако" и самого бразильца из каталонской "Барселоны", руководство "красно-синих" полностью исключило такую возможность.
Напомним, Неймар высказался о своей трансферной стоимости. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26