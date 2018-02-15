ПСЖ не продаст Неймара в "Реал"

Теги неймарреал мадридпсж

ПСЖ не продаст Неймара в "Реал"Руководство ПСЖ не рассматривает вариант с продажей Неймара по окончании сезона.

Об этом сообщил президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

"В следующем сезоне Неймар на все сто процентов будет играть у нас", - сказал он.

Напомним, что ранее в СМИ сообщали о возможном трансфере бразильца в "Реал". 

Читайте: Патрик Клюйверт прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"  | http://soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

ухахаха обиделся по ходу)))

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