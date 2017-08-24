ПСЖ не рассматривает вариант с продажей Ди Марии

Французский ПСЖ не рассматривает вариант с продажей своего вингера Анхеля Ди Марии, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, аргентинец не входит в число игроков парижан, с которыми клуб может расстаться этим летом. Жертвами же прихода Неймара и, возможно, Килиана Мбаппе в ПСЖ определили Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру и Юлиана Дракслера.

Напомним, в сделку по Мбаппе будет включен один из игроков ПСЖ. | soccernews.ru