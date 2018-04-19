ПСЖ не смог договориться с Конте

Теги псжчелсиантонио конте

ПСЖ не смог договориться с КонтеПСЖ не смог договориться о сотрудничестве с главным тренером лондонского "Челси" Антонио Конте, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, стороны активно обсуждали условия будущей работы наставника "аристократов" на "Парк де Пренс", но в итоге по рукам они так и не ударили. Разногласия между ними возникли из-за притязаний 48-летнего специалиста лично руководить трансферной кампанией клуба, на что новоиспеченные чемпионы Франции не решились пойти.

Напомним, ПСЖ рассматривает кандидатуру Хави в качестве своего будущего тренера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов