ПСЖ не смог договориться с Конте

ПСЖ не смог договориться о сотрудничестве с главным тренером лондонского "Челси" Антонио Конте, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, стороны активно обсуждали условия будущей работы наставника "аристократов" на "Парк де Пренс", но в итоге по рукам они так и не ударили. Разногласия между ними возникли из-за притязаний 48-летнего специалиста лично руководить трансферной кампанией клуба, на что новоиспеченные чемпионы Франции не решились пойти.

Напомним, ПСЖ рассматривает кандидатуру Хави в качестве своего будущего тренера. | soccernews.ru