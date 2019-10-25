ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта

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ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта

Переговоры между руководством ПСЖ и нападающим Неймаром о продлении контракта не увенчались успехом.

По информации Le Parisien, стороны активно вели диалог, однако не сумели прийти к соглашению.

Напомним, что действующий договор бразильца с клубом истекает в 2022 году.

Прошлым летом Неймар пытался покинуть ПСЖ, однако ни "Барселоне", ни "Реалу" не удалось договориться о трансфере звёздного форварда.

Не пропустите: Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода. | http://soccernews.ru
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