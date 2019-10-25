ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта
Переговоры между руководством ПСЖ и нападающим Неймаром о продлении контракта не увенчались успехом.
По информации Le Parisien, стороны активно вели диалог, однако не сумели прийти к соглашению.
Напомним, что действующий договор бразильца с клубом истекает в 2022 году.
Прошлым летом Неймар пытался покинуть ПСЖ, однако ни "Барселоне", ни "Реалу" не удалось договориться о трансфере звёздного форварда.
Не пропустите: Неймар пропустил ровно половину матчей ПСЖ с момента перехода. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|24
|2
|Нант
|10
|19
|3
|Реймс
|10
|17
|4
|Марсель
|10
|16
|5
|Анжер
|10
|16
|6
|Бордо
|10
|15
|7
|Лилль
|10
|15
|8
|Монпелье
|10
|14
|9
|Брест
|10
|14
|10
|Сент-Этьен
|10
|14
|11
|Ницца
|10
|13
|12
|Ренн
|10
|12
|13
|Амьен
|10
|12
|14
|Монако
|10
|12
|15
|Тулуза
|10
|12
|16
|Метц
|10
|11
|17
|Лион
|10
|10
|18
|Ним
|10
|10
|19
|Дижон
|10
|9
|20
|Страсбур
|10
|9