ПСЖ не смог договориться с Неймаром о продлении контракта

Переговоры между руководством ПСЖ и нападающим Неймаром о продлении контракта не увенчались успехом.

По информации Le Parisien, стороны активно вели диалог, однако не сумели прийти к соглашению.

Напомним, что действующий договор бразильца с клубом истекает в 2022 году.

Прошлым летом Неймар пытался покинуть ПСЖ, однако ни "Барселоне", ни "Реалу" не удалось договориться о трансфере звёздного форварда.

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