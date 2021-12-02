ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"

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ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"Фото: сайт ПСЖ

Представляем результат матча 16-го тура французской Лиги 1.

"Ренн" - "Лилль" 1:2

Голы: Шека, 31 - 0:1, Саншеш, 45 - 0:2, Бурижо, 85 - 1:2

"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 71), Агерд, Омари, Трюффер (Мелинг, 60), Бурижо, Мартен, Сантамария (Гирасси, 60), Лаборд, Терье (Маер, 46), Сулемана (Доку, 61).

"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Шека, Саншеш (Онана, 71), Веа (Йылмаз, 80), Дэвид (Иконе, 71), Бамба (Брадарич, 90).


ПСЖ - Ницца 0:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Паредес, 77), Мендеш, Гуйе, Данилу Перейра, Эбимбе (Верратти, 62), Ди Мария (Икарди, 77), Месси, Мбаппе.

"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Гуири, 80), Шнайдерлин, Лемина (Тюрам, 74), Делор, Дольберг, Клюйверт (Стенгс, 74).


"Нант" - "Марсель" 0:1

Гол: Жерсон, 30 - 0:1

"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Мутуссами, Сипрьен, Жиротто, Блас, Мерлен, Коло-Муани, Саймон (Жеббель, 77).

"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье, Жерсон (Гуйе, 82), Харит (Лирола, 82), Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Милик, 67).

Удаление: Паллуа (32).


"Лион" - "Реймс" 1:2

Голы: Фас, 56 - 0:1, Токо-Экамби, 66 - 1:1, Экитик, 90 - 1:2

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 67), Слимани (Дембеле, 67), Токо-Экамби (Шерки, 67).

"Реймс": Райкович, Фоке (Сиссоко, 90), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан (Локо, 71), Бериша (Флип, 84), Кассама (Мунеци, 46), Лопи, Кеббаль, Туре (Экитик, 71).


"Клермон" - "Ланс" 2:2

Голы: Гастьен (аг), 12 - 0:1, Маньен, 41 - 1:1, Фофана, 47 - 1:2, Байо, 65 - 2:2

"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Биллонг, Нсимба, Гастьен, Доссу (Сейду, 86), Маньен, Абдул-Самед, Байо (Амель, 75), Аллевина (Диаби, 63).

"Ланс": Лека, Клосс, Айдара (Медина, 79), Гради (Жан, 89), Данзо, Франковски, Каюзак (Давид Кошта, 89), Фофана, Дукуре, Сотока (Какута, 70), Калимуэндо (Ганаго, 70).

Удаление: Диаби (84).

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
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