ПСЖ не смог обыграть "Ниццу", "Лион" проиграл "Реймсу"
Фото: сайт ПСЖ
Представляем результат матча 16-го тура французской Лиги 1.
"Ренн" - "Лилль" 1:2
Голы: Шека, 31 - 0:1, Саншеш, 45 - 0:2, Бурижо, 85 - 1:2
"Ренн": Гомис, Траоре (Ассиньон, 71), Агерд, Омари, Трюффер (Мелинг, 60), Бурижо, Мартен, Сантамария (Гирасси, 60), Лаборд, Терье (Маер, 46), Сулемана (Доку, 61).
"Лилль": Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре, Шека, Саншеш (Онана, 71), Веа (Йылмаз, 80), Дэвид (Иконе, 71), Бамба (Брадарич, 90).
ПСЖ - Ницца 0:0
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе (Паредес, 77), Мендеш, Гуйе, Данилу Перейра, Эбимбе (Верратти, 62), Ди Мария (Икарди, 77), Месси, Мбаппе.
"Ницца": Бенитес, Лотомба, Данте, Тодибо, Бар, Будауи (Гуири, 80), Шнайдерлин, Лемина (Тюрам, 74), Делор, Дольберг, Клюйверт (Стенгс, 74).
"Нант" - "Марсель" 0:1
Гол: Жерсон, 30 - 0:1
"Нант": Лафон, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Мутуссами, Сипрьен, Жиротто, Блас, Мерлен, Коло-Муани, Саймон (Жеббель, 77).
"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье, Жерсон (Гуйе, 82), Харит (Лирола, 82), Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Милик, 67).
Удаление: Паллуа (32).
"Лион" - "Реймс" 1:2
Голы: Фас, 56 - 0:1, Токо-Экамби, 66 - 1:1, Экитик, 90 - 1:2
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Боатенг, Денайер, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 67), Слимани (Дембеле, 67), Токо-Экамби (Шерки, 67).
"Реймс": Райкович, Фоке (Сиссоко, 90), Абдельхамид, Фас, Гравийон, Конан (Локо, 71), Бериша (Флип, 84), Кассама (Мунеци, 46), Лопи, Кеббаль, Туре (Экитик, 71).
"Клермон" - "Ланс" 2:2
Голы: Гастьен (аг), 12 - 0:1, Маньен, 41 - 1:1, Фофана, 47 - 1:2, Байо, 65 - 2:2
"Клермон": Джоко, Зедадка, Ожье, Биллонг, Нсимба, Гастьен, Доссу (Сейду, 86), Маньен, Абдул-Самед, Байо (Амель, 75), Аллевина (Диаби, 63).
"Ланс": Лека, Клосс, Айдара (Медина, 79), Гради (Жан, 89), Данзо, Франковски, Каюзак (Давид Кошта, 89), Фофана, Дукуре, Сотока (Какута, 70), Калимуэндо (Ганаго, 70).
Удаление: Диаби (84).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13