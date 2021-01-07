ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен" в матче Лиги 1

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ПСЖ не смог обыграть "Сент-Этьен" в матче Лиги 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Сент-Этьен" и "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 19-й минуте счет открыл Ромен Амума, но вскоре равновесие восстановил Мойсе Кин.

ПСЖ с 36 очками вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" (19) поднялся на 14-ю позицию.

"Сент-Этьен" – ПСЖ - 1:1 (1:1)
Голы: Амума, 19 - 1:0, Кин, 22 - 1:1

"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Колодзейчак, Дебюши, Рецос, Амума (Муэффек, 83), Юссуф (Аби, 83), Монне-Паке (Будебуз, 63), Норден (Аушиш, 83), Буанга, Гурна-Дуат.

ПСЖ: Навас, Баккер, Маркиньос, Дагба (Пембеле, 63), Керер, Гуйе (Дракслер, 63), Верратти, Эррера, Ди Мария (Сарабия, 84), Мбаппе, Кин.

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