ПСЖ не сможет купить Мбаппе

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ПСЖ не сможет купить Мбаппе

Трансфер форварда "Монако" Килиана Мбаппе в ПСЖ, скорее всего, не состоится, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане не могут позволить себе ещё одну дорогостоящую сделку этим летом. Кроме того, монегаски наотрез отказываются продавать одного из своих лидеров прямому конкуренту.

Сам Мбаппе хотел бы перейти в ПСЖ, однако учитывая все обстоятельства, готов провести в "Монако" ещё один сезон.

Не пропустите: Руководство "Монако" отстранило Мбаппе от участия в матчах команды. | http://soccernews.ru

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