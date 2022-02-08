ПСЖ не сможет рассчитывать на Неймара в матче с "Реалом"

Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не сможет рассчитывать на бразильского форварда Неймара в первом матче с мадридским "Реалом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает Журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, бразилец продолжает восстанавливаться от травмы и вероятность его участия в матче с королевским клубом крайне мала.

Первая встреча между "Реалом" и ПСЖ состоится 15 февраля, ответный матч запланирован на 9 марта.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 10 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 гола и отдал три ассиста.

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