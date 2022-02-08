ПСЖ не сможет рассчитывать на Неймара в матче с "Реалом"
Фото: инстаграм Неймара\Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не сможет рассчитывать на бразильского форварда Неймара в первом матче с мадридским "Реалом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает Журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, бразилец продолжает восстанавливаться от травмы и вероятность его участия в матче с королевским клубом крайне мала.
Первая встреча между "Реалом" и ПСЖ состоится 15 февраля, ответный матч запланирован на 9 марта.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл 10 матчей в Лиге 1, в которых забил 3 гола и отдал три ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14