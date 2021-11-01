ПСЖ не сможет разорвать контракт с Рамосом

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не сумеет разорвать контракт с испанским защитником команды Серхио Рамосом, сообщает издание DefensaCentral со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в том случае, если ПСЖ разорвет соглашение с испанским футболистом, парижская команда подвергнется двухлетней санкции от ФИФА и не сможет регистрировать игроков во Франции и Европе.

Ранее издание Le Parisien сообщало, что в ПСЖ крайне недовольны тем, что Рамос до сих пор не дебютировал за парижан из-за травмы и из-за этого могут досрочно прекратить сотрудничество с испанцем.

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