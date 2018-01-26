ПСЖ не собирается менять Неймара на Роналду

Нападающий ПСЖ Неймар не будет обменен на форварда "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Marca.

"Подобный вариант невозможен", – сообщил источник во французском клубе.

Ранее сообщалось, что 25-летний Неймар является приоритетной целью "Реала" следующим летом.

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