ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду

Руководство ПСЖ выступило против участия нападающего Килиана Мбаппе в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, сообщает France Bleu.

По сведениям издания, парижский клуб отправил соответствующее письмо в Федерацию футбола Франции. ПСЖ может запретить игроку участие в Олимпиаде, так как футбольный турнир будет сыгран в даты, которых нет в официальном календаре ФИФА. Дело в том, что футбольный турнир состоится пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее Мбаппе заявил, что ближайшим летом он намерен сыграть на Евро-2020 и Олимпиаде.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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