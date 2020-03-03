ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду

Теги килиан мбаппепсжфранция

ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду

Руководство ПСЖ выступило против участия нападающего Килиана Мбаппе в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио, сообщает France Bleu.

По сведениям издания, парижский клуб отправил соответствующее письмо в Федерацию футбола Франции. ПСЖ может запретить игроку участие в Олимпиаде, так как футбольный турнир будет сыгран в даты, которых нет в официальном календаре ФИФА. Дело в том, что футбольный турнир состоится пройдет с 23 июля по 8 августа.

 

Ранее Мбаппе заявил, что ближайшим летом он намерен сыграть на Евро-2020 и Олимпиаде.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 27 55
3 Ренн Ренн 27 47
4 Лилль Лилль 27 46
5 Монпелье Монпелье 27 40
6 Монако Монако 27 40
7 Реймс Реймс 27 38
8 Ницца Ницца 27 38
9 Страсбур Страсбур 27 38
10 Лион Лион 26 37
11 Нант Нант 27 37
12 Бордо Бордо 27 36
13 Анжер Анжер 27 36
14 Брест Брест 27 34
15 Метц Метц 27 31
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 26 29
17 Дижон Дижон 27 27
18 Ним Ним 27 27
19 Амьен Амьен 27 22
20 Тулуза Тулуза 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов