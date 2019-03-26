ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе в "Реал"
ПСЖ не планирует расставаться с Килианом Мабппе в ближайшее время.
Как сообщает La Sexta, руководство клуба всерьез настроено сохранить игрока, несмотря на огромное предложение со стороны "Реала".
Однако в источнике отмечается, что ПСЖ может отпустить Мбаппе летом 2020 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" 15 миллионов евро в год.
В этом сезоне Мбаппе провел 35 игр, в которых забил 31 гол и отдал 15 ассистов.
Читайте также: У ПСЖ зафиксирована прибыль в 31,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22