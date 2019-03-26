ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе в "Реал"

ПСЖ не планирует расставаться с Килианом Мабппе в ближайшее время.

Как сообщает La Sexta, руководство клуба всерьез настроено сохранить игрока, несмотря на огромное предложение со стороны "Реала".

Однако в источнике отмечается, что ПСЖ может отпустить Мбаппе летом 2020 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет зарабатывать в "Реале" 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне Мбаппе провел 35 игр, в которых забил 31 гол и отдал 15 ассистов.

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