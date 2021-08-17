ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году

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ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году

Фото твиттер Криштиану Роналду

Переход нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ПСЖ не состоится текущим летом.

По информации журналиста RMC Sport Лоика Танзи, парижане не собираются покупать 36-летнего футболиста даже в случае продажи Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что звёздный португалец присоединится к ПСЖ в 2022 году в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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