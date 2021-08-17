ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году
Фото твиттер Криштиану Роналду
Переход нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ПСЖ не состоится текущим летом.
По информации журналиста RMC Sport Лоика Танзи, парижане не собираются покупать 36-летнего футболиста даже в случае продажи Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что звёздный португалец присоединится к ПСЖ в 2022 году в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" готов предложить Мбаппе "галактическую" зарплату. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 августа
-
Агент - об отстранении Вильены от тренировок "Краснодара": "Каждый в клубе знает истинную причину"
-
Стали известны сроки восстановления Ренату Санчеша
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ
-
"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками
-
"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги
-
"Торино" нацелился на защитника "Спартака"
-
Нападающий "Герты" отказал "Зениту"
-
ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году
-
"Кротоне", "Тернана", "Салернитана" и "Сампдория" прошли в следующий раунд Кубка Италии
-
1
Льяич отказал "Спартаку": названа причина
-
Официально: "Вольфсбург" исключён из Кубка Германии
-
Головин попал в заявку "Монако" на игру с "Шахтёром"
-
"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги
-
Карпин обратился к болельщикам сборной России
-
СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича
-
Анри высказался о перспективах ПСЖ в этом сезоне
-
Ничья "Локомотива" и "Зенита", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" добыли победы: все результаты 4-го тура РПЛ
-
Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"
-
Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17