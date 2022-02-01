ПСЖ не собирается увольнять Почеттино

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ПСЖ не собирается увольнять Почеттино

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не планирует увольнять Маурисио Почеттино с поста главного тренера, несмотря на вылет команды из Кубка Франции после поражения от "Ниццы" в серии пенальти, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, руководство французского полагает, что немедленная отставка Почеттино лишь навредит команде, которая через несколько недель встретится с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

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