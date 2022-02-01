ПСЖ не собирается увольнять Почеттино
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не планирует увольнять Маурисио Почеттино с поста главного тренера, несмотря на вылет команды из Кубка Франции после поражения от "Ниццы" в серии пенальти, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, руководство французского полагает, что немедленная отставка Почеттино лишь навредит команде, которая через несколько недель встретится с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.
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|М
|О
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|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13