ПСЖ не собирается увольнять Тухеля

Спортивный директор ПСЖ Леонардо дал комментарии по поводу будущего Томаса Тухеля на посту главного тренера команды.

По словам функционера, смена наставника пока не планируется, поскольку у провального старта сезона в исполнении парижан есть объективные причины.

Во-первых, перерыв после финала Лиги Чемпионов, в котором ПСЖ участвовал, был минимальным. Во-вторых, несколько футболистов столичного клуба во время отпуска заразились коронавирусом.

Напомним, что команда начала чемпионат Франции с двух сухих поражений и занимает место вблизи зоны вылета.

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