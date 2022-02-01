ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет

Фото твиттер ПСЖ

"Ницца" прервала впечатляющую серию ПСЖ в Кубке Франции.

Напомним, что "орлята" выбили парижан из турнира на стадии 1/8 финала, победив в серии пенальти.

Таким образом, ПСЖ впервые за восемь лет не сыграет в финале Кубка Франции.

В 2014 году столичная команда вылетела из соревнования от "Монпелье" (1:2) также в 1/8 финала.

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