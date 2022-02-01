ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет

Теги псжниццамонпельестатистика

ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет

Фото твиттер ПСЖ

"Ницца" прервала впечатляющую серию ПСЖ в Кубке Франции.

Напомним, что "орлята" выбили парижан из турнира на стадии 1/8 финала, победив в серии пенальти.

Таким образом, ПСЖ впервые за восемь лет не сыграет в финале Кубка Франции.

В 2014 году столичная команда вылетела из соревнования от "Монпелье" (1:2) также в 1/8 финала.

Не пропустите: Месси не забивает почти два месяца. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов