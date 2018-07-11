ПСЖ не удается договориться по трансферу игрока "Ювентуса"

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ПСЖ не удается договориться по трансферу игрока "Ювентуса"

"Ювентус" отказал ПСЖ в трансфере бразильского защитника Алекса Сандро, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб отклонил предложение парижан в размере 40 миллионов евро. "Юве" оценивает своего игрока не менее, чем в 60 миллионов. Также бразилец входит в сферу интересов "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 27-летний Сандро провел за "Ювентус" 39 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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