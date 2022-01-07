ПСЖ не утратил интерес к Зидану
Фото твиттер "Реала"
Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан всё ещё может возглавить ПСЖ, сообщает RMC Sport.
По информации источника, парижане рассматривают вариант с приглашением 49-летнего специалиста в июне этого года.
Руководство ПСЖ считает, что французский тренер лучше справится с управлением звёздной раздевалкой, чем Маурисио Почеттино. Кроме того, его приход, возможно, поможет клубу сохранить Килиана Мбаппе.
Напомним, что Зидан в мае покинул мадридский "Реал" и с тех пор остаётся без команды.
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