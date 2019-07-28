ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Сиднеем". Бразилец может покинуть клуб

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ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Сиднеем". Бразилец может покинуть клуб
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар пропустит товарищеский матч с "Сиднеем", который состоится 30 июля, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист в данный момент занимается индивидуально, восстанавливаясь после травмы лодыжки, которую он получил в товарищеском матче за сборную Бразилии перед Кубком Америки.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов рассмотреть предложение "Барселоны", которая предлагает за Неймара определенную сумму и нескольких своих игроков.

В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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