ПСЖ не включил Кавани в заявку на ближайший матч
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит матч с "Реймсом".
Причины непопадания уругвайца в заявку неизвестны. Напомним, что Кавани желает покинуть клуб в январе и перейти в "Атлетико".
В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей, в которых забил пять голов.
Полуфинальная игра Кубка французской лиги против "Реймса" состоится сегодня в 23:00 (мск).
Читайте также: ПСЖ снизил цену на Кавани. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Рубин" подписал Евтича
-
Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"
-
Защитник "Реала" Одрисола перешел в "Баварию"
-
История о том, почему у "Арсенала" никуда не делся ген большого клуба: разбираем вчерашнюю игру "канониров" против "Челси"
-
Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"
Лента новостей
-
Мамаев попал в заявку "Ростова" на вторую часть сезона
-
ПСЖ не включил Кавани в заявку на ближайший матч
-
Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин"
-
Слуцкий пошутил о трансфере Евтича
-
Стало известно, во сколько "Рубину" обошелся трансфер Евтича
-
Экс-игрок "Зенита" Паредес разыграл Неймара
-
Сульшер нанял психолога для игроков "Манчестер Юнайтед"
-
Официально: "Рубин" подписал Евтича
-
Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"
-
1
Защитник "Реала" Одрисола перешел в "Баварию"
-
История о том, почему у "Арсенала" никуда не делся ген большого клуба: разбираем вчерашнюю игру "канониров" против "Челси"
-
Бизнес Online: "Рубин" подписал контракт с хавбеком "Леха" Йевтичем
-
Воспитанник "Барселоны" Мартинес продолжит карьеру в "РБ Лейпциг"
-
Мбаппе ярко высказался об Икарди
-
Форвард "Аякса" Кюн перейдет в "Баварию" на правах аренды
-
1
Игроки "Тоттенхэма" недовольны тренировками Моуринью
-
Агент Кардозу прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из "Динамо"
-
Стали известны детали перехода Кокорина в "Сочи"
-
Дуглас Коста может вернуться в "Баварию"
-
Зидан заявил, что "Реал" не будет покупать новых игроков в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12