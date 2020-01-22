ПСЖ не включил Кавани в заявку на ближайший матч

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит матч с "Реймсом".

Причины непопадания уругвайца в заявку неизвестны. Напомним, что Кавани желает покинуть клуб в январе и перейти в "Атлетико".

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей, в которых забил пять голов.

Полуфинальная игра Кубка французской лиги против "Реймса" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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