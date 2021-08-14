ПСЖ не включил Месси в заявку на ближайший матч

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Новичок ПСЖ Лионель Месси пропустит игру 2-го тура французской Лиги 1 против "Страсбура".

Тренерский штаб парижан не включил 34-летнего футболиста в заявку на указанный матч.

Напомним, что звёздный аргентинец только во вторник подписал контракт с новым клубом, а до этого он был в отпуске.

ПСЖ встретится со "Страсбуром" сегодня на своём поле в 22:00 по московскому времени.

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