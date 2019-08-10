ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Нимом"
Нападающий ПСЖ Неймар не поможет команде в матче первого тура Лиги 1 против "Нима", сообщает Get French Football News.
По информации источника, было принято решение не включать бразильца в заявку на игру в связи с неопределённостью с его будущим.
Напомним, что 27-летний футболист хочет покинуть парижский клуб. Им интересуются "Реал" и "Барселона".
Матч ПСЖ - "Ним" состоится завтра, 11 августа, в 22:00 по московскому времени.
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