ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии
Форвард ПСЖ Неймар недополучит от клуба пять миллионов евро.
Как сообщает Sport.es, бразилец мог бы получить три миллиона евро, если бы вошел в список лучших футболистов по версии ФИФА. Однако из-за травм игрок не провел достаточно матчей в прошлом сезоне, чтобы оказаться среди лучших.
Также ПСЖ лишил Неймара двух миллионов за то, что он опоздал на тренировку команды.
Напомним, что Неймар хочет этим летом перебраться обратно в "Барселону".
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|Генгам
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