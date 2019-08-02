ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии

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ПСЖ не выплатит Неймару 5 миллионов премии

Форвард ПСЖ Неймар недополучит от клуба пять миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, бразилец мог бы получить три миллиона евро, если бы вошел в список лучших футболистов по версии ФИФА. Однако из-за травм игрок не провел достаточно матчей в прошлом сезоне, чтобы оказаться среди лучших.

Также ПСЖ лишил Неймара двух миллионов за то, что он опоздал на тренировку команды.

Напомним, что Неймар хочет этим летом перебраться обратно в "Барселону".

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