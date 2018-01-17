ПСЖ не заинтересован в обмене Неймара на Роналду

Французский ПСЖ не заинтересован в обмене своего форварда Неймара на ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Как информирует sport.es, парижане не намерены совершать крупную сделку с королевским клубом ввиду того, что эта сделка будет неравноценной - бразилец сейчас находится в самом расцвете сил, тогда как карьера пятикратного обладателя "Золотого мяча" пошла на спад.

Напомним, Перес дал обещание Неймару. | soccernews.ru