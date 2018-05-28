ПСЖ не заинтересован в обмене Неймара на Роналду

Теги реал мадридпсжнеймаркриштиану роналду

ПСЖ не заинтересован в обмене Неймара на РоналдуПСЖ не заинтересован в обмене своего форварда Неймара на ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, по сведениям Le Parisien, чемпион Франции не будет рассматривать вариант с расставанием с 26-летним бразильцем ближайшим летом ни при каких обстоятельствах. Следовательно, его обмен на португальскую звезду "сливочных" полностью исключается.

Напомним, Абидаль также не верит в уход Неймара из ПСЖ. | soccernews.ru

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