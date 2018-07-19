ПСЖ не заинтересован в подписании лидера "Ювентуса"

Теги томас тухельпсжпауло дибалаювентус

ПСЖ не заинтересован в подписании лидера "Ювентуса"ПСЖ не заинтересован в подписании форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вариант с возможным подписанием 24-летнего нападающего "старой синьоры" исключил новоиспеченный главный тренер парижан Томас Тухель. Наставник чемпионов Франции не находит места в построениях своей команды для аргентинца.

Напомним, ПСЖ готов сделать Верратти самым высокооплачиваемым итальянским футболистом. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов