ПСЖ не заинтересован в подписании лидера "Ювентуса"

ПСЖ не заинтересован в подписании форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вариант с возможным подписанием 24-летнего нападающего "старой синьоры" исключил новоиспеченный главный тренер парижан Томас Тухель. Наставник чемпионов Франции не находит места в построениях своей команды для аргентинца.

Напомним, ПСЖ готов сделать Верратти самым высокооплачиваемым итальянским футболистом. | soccernews.ru