ПСЖ не заинтересован в подписании лидера "Ювентуса"
ПСЖ не заинтересован в подписании форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, вариант с возможным подписанием 24-летнего нападающего "старой синьоры" исключил новоиспеченный главный тренер парижан Томас Тухель. Наставник чемпионов Франции не находит места в построениях своей команды для аргентинца.
Напомним, ПСЖ готов сделать Верратти самым высокооплачиваемым итальянским футболистом. | soccernews.ru
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|Интер Милан
|38
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|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
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|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21