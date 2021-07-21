ПСЖ не заинтересован в подписании Погба

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester Evening News, ПСЖ не начинал переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу переходу хавбека сборной Франции Поля Погба.

Футболисты "Манчестер Юнайтед", которые наиболее тесно общаются с Погба уверены, что если игрок покинет английский клуб, то это пойдет на пользу всем сторонам.

Текущий контракт Погба с "Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне француз сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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