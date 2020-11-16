ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса

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ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса

ПСЖ не планирует покупать защитника "Реала" Серхио Рамоса и намерен сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, парижане ведут с 21-летним форвардом переговоры по поводу нового контракта. В клубе также сообщили, что не собираются приглашать Рамоса, у которого летом 2021 года истекает контракт с "Реалом".

Ранее СМИ писали, что ПСЖ хочет усилиться защитником. Однако клуб не уверен, что команде нужен 34-летний футболист.

Контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

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