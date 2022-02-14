ПСЖ не заинтересован в Роналду

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ПСЖ не заинтересован в Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не собирается приобретать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство парижского клуба не вело переговоров с португальцем. В настоящее время ПСЖ сосредоточен на продлении контракта с форвардом Килианом Мбаппе.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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