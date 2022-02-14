ПСЖ не заинтересован в Роналду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не собирается приобретать португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает AS.
По сведениям источника, руководство парижского клуба не вело переговоров с португальцем. В настоящее время ПСЖ сосредоточен на продлении контракта с форвардом Килианом Мбаппе.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду недоволен Рангником. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца
-
Официально: матч Бразилия - Аргентина будет переигран. В прошлый раз он был прерван из-за ковид-скандала
Лента новостей
-
Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
-
Пирло возглавит худший клуб Серии А
-
Анчелотти ярко высказался о Бэйле
-
Пепе грозит дисквалификация на два года
-
ПСЖ не заинтересован в Роналду
-
Бензема ярко высказался о Месси, Неймаре и Мбаппе
-
1
Почеттино назвал лучшего футболиста в мире
-
Бензема высказался о возможном возвращении в "Лион"
-
Президент киевского "Динамо" отреагировал на слухи о своем отъезде из Украины
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
"Рубин" уничтожил "Крылья Советов" в товарищеском матче (видеообзор)
-
Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)
-
Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Шевченко мило поздравил жену с Днем Святого Валентина (фото)
-
1
"Арсенал" хочет переманить таланта "Челси"
-
"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца
-
Месси не жалеет о переходе в ПСЖ
-
Иньеста высказался о профессии по окончании карьеры
-
Слуцкий рассказал о травме Хвичи
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18