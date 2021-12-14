ПСЖ недовольны результатами жеребьевки 1/8 ЛЧ

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ПСЖ недовольны результатами жеребьевки 1/8 ЛЧФото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Вчера в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой "Пари Сен-Жермен" предстоит встретится с мадридским "Реалом".

Как сообщает издание Marca, в стане парижан остались недовольны результатом нового жребия. Изначально им выпал "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, они сохраняют молчание на публике из-за своих отношений с УЕФА, но парижский клуб не хотел получить в соперники "Реал Мадрид".

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