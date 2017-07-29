ПСЖ необходимо продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить ФФП при трансфере Неймара
В УЕФА подсчитали, на какую сумму ПСЖ необходимо продать игроков, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей после покупки нападающего "Барселоны" Неймара.
Как сообщает RMC Sport, речь идёт о 110 миллионах евро, которые необходимо выручить до 31 января 2018 года. В противном случае УЕФА введёт санкции против клуба.
Напомним, что возможный трансфер Неймара обойдётся ПСЖ в 222 миллиона евро.
Не пропустите: В УЕФА прокомментировали возможный трансфер Неймара в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Монако
|38
|95
|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34