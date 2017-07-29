ПСЖ необходимо продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить ФФП при трансфере Неймара

В УЕФА подсчитали, на какую сумму ПСЖ необходимо продать игроков, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей после покупки нападающего "Барселоны" Неймара.

Как сообщает RMC Sport, речь идёт о 110 миллионах евро, которые необходимо выручить до 31 января 2018 года. В противном случае УЕФА введёт санкции против клуба.

Напомним, что возможный трансфер Неймара обойдётся ПСЖ в 222 миллиона евро.

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