ПСЖ никогда не проигрывал в День Святого Валентина

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ПСЖ никогда не проигрывал в День Святого Валентина

Сегодня, 14 февраля ПСЖ на выезде сыграет с "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Стоит отметить, что парижский клуб никогда в своей истории не проигрывал в День Святого Валентина.

Ранее парижане провели в день всех влюбленных 10 матчей, одержали 7 побед и трижды сыграли вничью.

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