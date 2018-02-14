ПСЖ оба раза выбивал "Реал" из плей-офф еврокубков
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с "Реалом".
Ранее парижский и мадридский клубы дважды пересекались в плей-офф раундах еврокубках. Оба раза в следующий раунд выходил ПСЖ.
В сезоне 1992/93 ПСЖ был сильнее "Реала" в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3 и 4:1), а также в 1/4 финала сезона 1993/94 в Кубке Кубков (1:0 и 1:1).
Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня, 14 февраля и начнется в 22:45 мск.
Не пропустите: На поле "Сантьяго Бернабеу" в среду выйдут 22 игрока, за которых "Реал" и ПСЖ заплатили свыше 900 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"
-
Проломить греческую стену: киевское "Динамо" навестит АЕК
-
В гостях у "кельтов": "Зенит" сыграет первый официальный матч года против "Селтика"
-
"Реал" обыграл ПСЖ, забив два гола за три минуты
-
Мане делает хет-трик, "Ливерпуль" громит в гостях "Порту"
Лента новостей
-
Полузащитник "Ниццы": "Мы постараемся отдать все силы, чтобы пройти "Локомотив"
-
Смолов лишился 191 миллиона рублей из-за действий мошенников
-
Алвес: "Если "Реал" хочет выйти в 1/4 финала, ему придется играть очень хорошо в Париже"
-
Березуцкий и Жамалетдинов тренируются в общей группе ЦСКА
-
Защитник "Порту": "Такого от "Ливерпуля" мы не ожидали"
-
ПСЖ не продаст Неймара в "Реал"
-
Рамос: "Реал" сделал важный шаг, но вопрос с выходом в четвертьфинал остается открытым"
-
"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
-
Зидан расхвалил Иско после матча с ПСЖ
-
Капитан "Црвены Звезды": "Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом"
-
"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"
-
Проломить греческую стену: киевское "Динамо" навестит АЕК
-
В гостях у "кельтов": "Зенит" сыграет первый официальный матч года против "Селтика"
-
Эмери: "Арбитр принял несколько спорных решений в пользу "Реала"
-
Клопп: "Ливерпуль" провел идеальный матч с "Порту"
-
Рабьо: "ПСЖ вновь повторил ошибки прошлого"
-
Алексей Березуцкий и Жамалетдинов могут восстановиться к ответному матчу с "Црвеной Звездой"
-
Зидан: "Сегодня "Реал" может радоваться, но через три недели в Париже будет совсем другой матч"
-
"Марсель" потерял Митроглу на три недели
-
Шкриньяр: "Я даже не думал об уходе из "Интера"