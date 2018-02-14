ПСЖ оба раза выбивал "Реал" из плей-офф еврокубков

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ сыграет с "Реалом".

Ранее парижский и мадридский клубы дважды пересекались в плей-офф раундах еврокубках. Оба раза в следующий раунд выходил ПСЖ.

В сезоне 1992/93 ПСЖ был сильнее "Реала" в четвертьфинале Кубка УЕФА (1:3 и 4:1), а также в 1/4 финала сезона 1993/94 в Кубке Кубков (1:0 и 1:1).

Матч "Реал" - ПСЖ состоится сегодня, 14 февраля и начнется в 22:45 мск.

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