ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции
В матче за Суперкубок Франции ПСЖ одержал волевую победу над "Ренном" со счётом 2:1.
"Красно-чёрные" быстро вышли вперёд благодаря голу Адриена Юну, однако во втором тайме парижане забили дважды и выиграли трофей. В составе столичной команды отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.
ПСЖ – "Ренн" - 2:1
Голы: Юну, 13 - 0:1, Мбаппе, 57 - 1:1, Ди Мария, 73 - 2:1.
ПСЖ: Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.
"Ренн": Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).
ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции в девятый раз в истории.
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|38
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|38
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|38
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|34
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|38
|33
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|38
|27