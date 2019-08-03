ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ одержал волевую победу над "Ренном" со счётом 2:1.

"Красно-чёрные" быстро вышли вперёд благодаря голу Адриена Юну, однако во втором тайме парижане забили дважды и выиграли трофей. В составе столичной команды отличились Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария.

ПСЖ – "Ренн" - 2:1

Голы: Юну, 13 - 0:1, Мбаппе, 57 - 1:1, Ди Мария, 73 - 2:1.

ПСЖ: Ареоля, Бернат, Маркиньос (Паредес, 78), Керер, Менье (Тиаго Силва, 80), Эррера (Ди Мария, 61), Верратти, Сарабия, Диалло, Мбаппе, Кавани.

"Ренн": Коубек, Морель, Желен, Да Сильва, Мауасса, Буриго (Гбоо, 68), Гренье, Камавинга, Те, Юну (Боэ, 46), Леа Силики (Дель Кастийо, 84).

ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции в девятый раз в истории.

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