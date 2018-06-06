ПСЖ обозначил трех футболистов, которые точно не покинут команду этим летом

Теги псж

ПСЖ обозначил трех футболистов, которые точно не покинут команду этим летом

ПСЖ готов пойти на серьезные меры для избежания наказания от УЕФА.

Как сообщает Le Parisien, парижане готовы расстаться с любым футболистом команды, кроме Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

По информации источника, клуб в ближайшее время могут покинуть Адриан Рабьо и Марко Верратти.

Читайте также: Чтобы избежать санкций от УЕФА ПСЖ нужно продать игроков на сумму 70-90 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов