ПСЖ обозначил трех футболистов, которые точно не покинут команду этим летом
ПСЖ готов пойти на серьезные меры для избежания наказания от УЕФА.
Как сообщает Le Parisien, парижане готовы расстаться с любым футболистом команды, кроме Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
По информации источника, клуб в ближайшее время могут покинуть Адриан Рабьо и Марко Верратти.
Читайте также: Чтобы избежать санкций от УЕФА ПСЖ нужно продать игроков на сумму 70-90 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|38
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|38
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|Марсель
|38
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|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26