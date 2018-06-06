ПСЖ обозначил трех футболистов, которые точно не покинут команду этим летом

ПСЖ готов пойти на серьезные меры для избежания наказания от УЕФА.

Как сообщает Le Parisien, парижане готовы расстаться с любым футболистом команды, кроме Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

По информации источника, клуб в ближайшее время могут покинуть Адриан Рабьо и Марко Верратти.

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