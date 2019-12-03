ПСЖ объявил новую дату перенесённого матча с "Монако"

Стало известно, когда состоится матч 15-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и ПСЖ.

Напомним, что игра была запланирована на 1 декабря, однако из-за погодных условий её пришлось перенести.

Как сообщает официальный твиттер парижан, новая дата встречи - 15 января.

"Монако" занимает 14-е место в турнирной таблице французского чемпионата, а ПСЖ уверенно лидирует в национальном первенстве.

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