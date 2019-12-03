ПСЖ объявил новую дату перенесённого матча с "Монако"
Стало известно, когда состоится матч 15-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и ПСЖ.
Напомним, что игра была запланирована на 1 декабря, однако из-за погодных условий её пришлось перенести.
Как сообщает официальный твиттер парижан, новая дата встречи - 15 января.
"Монако" занимает 14-е место в турнирной таблице французского чемпионата, а ПСЖ уверенно лидирует в национальном первенстве.
Не пропустите: Бывший агент Верратти рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фернандес, Филипп и Дзюба - в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии InStat
-
Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" на 7 баллов
-
"Витесс" назвал имя преемника Слуцкого
-
СМИ узнали о странном поведении Роналду перед церемонией вручения наград Серии А
-
Кьеллини: "В прошлом году у Роналду украли "Золотой мяч". Победа Модрича лишена здравого смысла"
Лента новостей
-
Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных
-
ПСЖ объявил новую дату перенесённого матча с "Монако"
-
Фернандес, Филипп и Дзюба - в символической сборной 18-го тура РПЛ по версии InStat
-
Тебас подал в отставку с поста президента Ла Лиги
-
Месси опередил ван Дейка в голосовании за "Золотой мяч" на 7 баллов
-
"Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами"
-
Фернандиньо может покинуть "Манчестер Сити"
-
"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"
-
Президент Аргентины поздравил Месси с получением шестого "Золотого мяча"
-
2
Сестра Роналду раскритиковала ван Дейка за шутку о своём брате
-
"Витесс" назвал имя преемника Слуцкого
-
Месси заявил о своей преданности "Барселоне"
-
Сульшер предупредил игроков "Манчестер Юнайтед" о своём возможном увольнении
-
СМИ узнали о странном поведении Роналду перед церемонией вручения наград Серии А
-
Гасперини - лучший тренер Серии А в сезоне 2018/19
-
Кулибали, Пьянич, Роналду и Квальярелла - в символической сборной прошлого сезона Серии А
-
Модрич высказался о шестом "Золотом мяче" Месси
-
Клаудио Писарро повторил исторический рекорд Бундеслиги
-
Роналду прокомментировал получение приза лучшему игроку Серии А в прошлом сезоне
-
Впервые за 11 лет игрок из АПЛ финишировал в топ-2 голосования за "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|15
|28
|3
|Анжер
|15
|24
|4
|Монпелье
|15
|23
|5
|Бордо
|15
|23
|6
|Нант
|15
|23
|7
|Лион
|15
|22
|8
|Лилль
|15
|22
|9
|Сент-Этьен
|15
|22
|10
|Ренн
|14
|21
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Ницца
|15
|20
|13
|Страсбур
|15
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Брест
|15
|18
|16
|Амьен
|15
|16
|17
|Метц
|15
|15
|18
|Дижон
|15
|15
|19
|Ним
|14
|12
|20
|Тулуза
|15
|12