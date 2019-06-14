ПСЖ объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо

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ПСЖ объявил о назначении на пост спортивного директора Леонардо

Новым спортивным директор ПСЖ стал Леонардо. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Ранее стало известно, что данный пост покинул Антеро Энрике.

"Безумно рад снова вернутся в ПСЖ. Этот клуб имеет большое значение в моей жизни. Я возвращаюсь полным энергии", - сказал Леонардо.

Отметим, что бразилец уже занимал эту должность с 2011 по 2014 год. Ранее он работал в "Милане".

Кроме того, в сезоне-1996/97 49-летний бразилец выступал за французскую команду в качестве игрока.

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