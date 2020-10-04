ПСЖ объявил о переходе форварда сборной Италии

Итальянский нападающий ливерпульского "Эвертона" Мойсе Кин перешел в парижский "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Парижский клуб арендовал футболиста на год с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Ювентус".

20-летний Кин выступает за "Эвертон" с 2019 года. В составе английского клуба он провел 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Ювентус" и "Верону". За сборную Италии сыграл пять матчей и забил два мяча. Двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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