ПСЖ объявил о переходе форварда сборной Италии

Теги псжэвертонмойсе кинтрансферы

ПСЖ объявил о переходе форварда сборной Италии

Итальянский нападающий ливерпульского "Эвертона" Мойсе Кин перешел в парижский "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте французского клуба.

Парижский клуб арендовал футболиста на год с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Ювентус".

20-летний Кин выступает за "Эвертон" с 2019 года. В составе английского клуба он провел 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Ювентус" и "Верону". За сборную Италии сыграл пять матчей и забил два мяча. Двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

Не пропустите: ПСЖ контактирует с агентом Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 октября

Главные новости дня: 4 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов