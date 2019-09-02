ПСЖ объявил о переходе Икарди
Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди перешел в ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Парижский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа. Форвард получил в ПСЖ 18-й номер.
26-летний Икарди является воспитанником "Барселоны". За "Интер" он выступал с 2013 года. Всего за миланский клуб форвард провел 219 матчей во всех турнирах, в которых забил 124 матча и забил 28 голов. Ранее играл за "Сампдорию". За сборную Аргентины сыграл 8 матчей и забил 1 гол.
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|Удинезе
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|Брешия
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|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
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|Парма
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|0
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|Сампдория
|1
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|1
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|СПАЛ
|2
|0