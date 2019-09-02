ПСЖ объявил о переходе Икарди

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди перешел в ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Парижский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа. Форвард получил в ПСЖ 18-й номер.

26-летний Икарди является воспитанником "Барселоны". За "Интер" он выступал с 2013 года. Всего за миланский клуб форвард провел 219 матчей во всех турнирах, в которых забил 124 матча и забил 28 голов. Ранее играл за "Сампдорию". За сборную Аргентины сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

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