ПСЖ объявил о переходе Неймара

Бразильский нападающий Неймар перешел в ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с парижским клубом контракт до лета 2022 года.

Сегодня форвард выкупил свой контракт у "Барселоны" за 222 миллиона евро и перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

25-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 года, провел за клуб 186 матчей и забил 105 голов. Ранее играл за "Сантос". За сборную Бразилии сыграл 77 матчей и забил 52 мяча. Двукратный чемпион Испании, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Бразилии, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Судамерикана, обладатель Кубка Либертадорес, победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Конфедераций, победитель Олимпийских игр. Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

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