ПСЖ объявил о переходе Траппа в "Айнтрахт"

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ПСЖ объявил о переходе Траппа в "Айнтрахт"

Вратарь Кевин Трапп перешёл из ПСЖ в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт парижского клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 29-летний футболист заключил с "орлами" контракт до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Трапп выступал за "Айнтрахт" на правах аренды, сыграл 45 матчей и пропустил 60 голов.

Цвета ПСЖ голкипер защищал с 2015 года, провёл 91 игру и 61 раз доставал мяч из собственных ворот. 

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