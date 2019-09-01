ПСЖ объявил о переходе вратаря сборной Испании



Вратарь "Севильи" Серхио Рико перешел в ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб взял голкипера в аренду до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа. Рико стал первым испанским вратарем в истории ПСЖ.

26-летний Рико является воспитанником "Севильи". Всего он провел за клуб 170 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 218 голов. В прошлом сезоне Рико играл за "Фулхэм" на правах аренды и пропустил 59 голов в 32 поединках. За сборную Испании сыграл 1 матч.

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