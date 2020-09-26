ПСЖ объявил о подписании вратаря "Орлеана"

Голкипер "Орлеана" Александр Летелье стал игроком ПСЖ.

Как сообщает сайт парижан, клуб подписал с 29-летним вратарем контракт до конца текущего сезона.

Отметим, что Летелье является воспитанником ПСЖ, но за основную команду парижан он не провел ни одной игры.

Летелье родился в Париже и находился в системе клуба с 2000 по 2010 год.

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