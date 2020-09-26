ПСЖ объявил о подписании вратаря "Орлеана"
Голкипер "Орлеана" Александр Летелье стал игроком ПСЖ.
Как сообщает сайт парижан, клуб подписал с 29-летним вратарем контракт до конца текущего сезона.
Отметим, что Летелье является воспитанником ПСЖ, но за основную команду парижан он не провел ни одной игры.
Летелье родился в Париже и находился в системе клуба с 2000 по 2010 год.
Читайте также: ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 сентября
-
ПСЖ объявил о подписании вратаря "Орлеана"
-
"Севилья" отклонила крупное предложение "Манчестер Сити" по своему защитнику
-
"Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы
-
Ривалдо прокомментировал уход Суареса в "Атлетико"
-
"Манчестер Сити" теряет Габриэля Жезуса
-
Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"
-
"Арсенал" сделал предложение по Ауару. Игрок согласен на переход
-
Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере
-
"Лилль" обыграл "Нант" и возглавил Лигу 1
-
"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи"
-
"Айнтрахт" на выезде разобрался с "Гертой"
-
"Краснодар" отказался от услуг экс-игрока "Спартака"
-
Несколько клубов АПЛ нацелились на хавбека "Челси" Лофтус-Чика
-
Переход Манджукича в "Локомотив" может сорваться из-за курса евро
-
"Уфа" объявила об аренде защитника "Ростова"
-
"Зенит" не заинтересован в переходе Дракслера
-
Луис Суарес забрал в "Атлетико" номер Мораты
-
"Зенит" отказался от трансфера де Пауля
-
Дани Алвес высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13