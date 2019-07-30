ПСЖ объявил о приобретении Идрисса Гуйе

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе стал игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 32 миллиона евро. 29-летний футболист заключил с парижанами контракт до 2023 года.

В новой команде сенегалец будет выступать под 27-м номером.

Гуйе выступал за "Эвертон" с 2016 года, сыграл 108 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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