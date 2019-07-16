ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

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ПСЖ объявил о приобретении игрока дортмундской "Боруссии"

Центральный защитник Абду Диалло перешёл из дортмундской "Боруссии" в ПСЖ, сообщает официальный твиттер парижского клуба.

Сумма трансфера составила 31 миллион евро. 23-летний француз подписал контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

"Для меня большая честь стать частью ПСЖ. Я всегда говорил, что парижский проект очень привлекателен. Стремлюсь дать максимум новому клубу и с нетерпением жду возможности выйти на поле", - прокомментировал переход сам футболист.

Диалло выступал за "Боруссию" с 2018 года, сыграл 38 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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