ПСЖ объявил о продлении контракта с Ди Марией
Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария подписал новый контракт с ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2021 года. Его прежнее соглашение истекало через полгода.
30-летний Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года, провел за клуб 149 матчей и забил 57 голов. Ранее играл за "Росарио Централь", "Бенфику", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". За сборную Аргентины сыграл 97 матчей и забил 20 мячей. Двукратный чемпион Франции, чемпион Испании, чемпион Португалии, трехкратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка Испании, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, двукратный обладатель Кубка португальской лиги, двукратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, олимпийский чемпион. Ориентировочная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.
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|Ницца
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|Нант
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|11
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|11
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|Генгам
|11
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