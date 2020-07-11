ПСЖ объявил о продлении контракта с Кимпембе

ПСЖ заключил новый контракт со звёздным воспитанником клуба Преснелем Кимпембе.

Как сообщает официальный твиттер парижан, стороны продлили соглашение до конца сезона 2023/24.

24-летний француз является воспитанником ПСЖ, за основную команду он дебютировал в октябре 2014 года.

С тех пор Кимпембе сыграл 136 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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