ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года

ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Лайвином Курзава.



Новое соглашение игрока с парижанами рассчитано до 2024 года.



Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года. В этом сезоне, который был досрочно завершен, футболист провел 14 матчей, забив гол и сделав 1 ассист.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовались "Ювентус", "Ливерпуль" и "Барселона".



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