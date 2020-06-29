ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года

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ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года

ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Лайвином Курзава.

Новое соглашение игрока с парижанами рассчитано до 2024 года.

Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года. В этом сезоне, который был досрочно завершен, футболист провел 14 матчей, забив гол и сделав 1 ассист.

Ранее сообщалось, что футболистом интересовались "Ювентус", "Ливерпуль" и "Барселона".

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