ПСЖ объявил о продлении контракта с Курзава до 2024 года
ПСЖ объявил о продлении контракта с защитником Лайвином Курзава.
Новое соглашение игрока с парижанами рассчитано до 2024 года.
Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года. В этом сезоне, который был досрочно завершен, футболист провел 14 матчей, забив гол и сделав 1 ассист.
Ранее сообщалось, что футболистом интересовались "Ювентус", "Ливерпуль" и "Барселона".
А еще: "Арсенал" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ| http://soccernews.ru
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|28
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|7
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|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
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|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
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|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
|13