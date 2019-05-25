ПСЖ объявил о продлении контракта с Тухелем

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ПСЖ объявил о продлении контракта с Тухелем

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт парижан.

Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

45-летний Тухель возглавил ПСЖ в мае 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Франции.

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